Запорожские депутаты проведут служебное расследование в отношении директора инфекционной больницы

Сегодня, 18 марта, во время сессии Запорожского областного совета депутаты приняли проект решения «О проведении служебного расследования относительно директора КНП «Областная инфекционная клиническая больница» Владимира Шинкаренко».
Перед голосованием за данный проект решения Владимир Шинкаренко обратился к депутатам:
– Коммунальное неприбыльное предприятие «Запорожская областная инфекционная больница» с марта 2020 года было определено МОЗ базовым по области в борьбе с коронавирусом. Почти год назад также провоцировалась ситуация по замене руководителя в нашей больнице. Мотив был такой, что мы недостаточно готовы ко встрече с COVID-19. Интересно, а кто в мире вообще был к этому готов? Тогда победило здравомыслие и депутаты областного совета вместе с областной администрацией консолидировались в решении вопроса помощи и оснащения больницы. Благодаря этим мероприятиям коллектив на протяжении года самоотверженно лечил больных на коронавирус, в том числе и многих из присутствующих в зале депутатов и их родственников, и близких людей. За это время в больнице пролечились 1286 больных, из них выздоровели 1234 человека. Это один из лучших показателей по Украине! Не один раз депутаты аплодировали стоя за работу нашего коллектива. В 2021 году нас ожидает не меньшая волна заболевания коронавирусом. Для этого нужно готовиться, заняться оснащением больницы медицинским оборудованием. Если больница могла выстоять под таким давлением испытаний, то не оставляйте нас без поддержки. Мы благодарны людям, которые продолжают нам помогать. Весь мир понимает, что идет практически биологическая война. А кто во врем войны меняет руководителя перед наступлением? У нас действительно произошла беда: идут экспертизы, расследования. У правоохранителей лично ко мне вопросов нет. И мы сотрудничаем с первого дня. Мы все заинтересованы в том, чтобы беда не повторилась. Создается новая комиссия по проверке деятельности Шинкаренко... У меня вопрос - не уместнее было бы в такой ситуации собрать другую комиссию по поддержке медучреждения и дополнительного оснащения, чтобы выстоять всем в этой новой волне борьбы с ковидом? Подумайте. Нам нужно сохранить жизни жителей Запорожской области. Инфекционная больница - это наша безопасность. Уже почти 50 дней мы сотрудничаем с правоохранительными органами, а о финансировании, которое было у нас и в других больницах, вы и так сами знаете.
Несмотря на то, что во время обсуждения проекта многие из депутатов выступили против такого решения и заявили, что проведением расследований должны заниматься правоохранительные органы, 45 народных избранников из 55 проголосовавших, отдали свои голоса в поддержку проведения служебного расследования и отстранении Владимира Шинкаренко от должности на время работы комиссии.
В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что служебное расследование должно длиться не более двух месяцев.
-
Два месяца спустя: онлайн-трансляция продолжения первой сессии Запорожского областного совета. Видео
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.