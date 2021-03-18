Два месяца спустя: онлайн-трансляция продолжения первой сессии Запорожского областного совета. Видео

Сегодня, 18 марта, в Запорожье возобновилось заседание первой сессии областного совета восьмого созыва. Перерыв, который в итоге продлился более двух с половиной месяцев, был объявлен 29 декабря 2020 года после принятия бюджета-2021.
Напомним, что первая сессия стартовала 11 декабря 2020 года. В тот день депутаты избирали нового главу облсовета, однако завершить начатое им так и не удалось. Сессия продолжилась 15 декабря, но из-за конфликта в президиуме заседание перенесли. Кроме того, стало известно, что 15 декабря депутаты избрали главу областного совета, им стал Виталий Боговин от «Слуги народа». 17 декабря заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.
Заседание возобновилось 23 декабря. В этот день депутаты избрали заместителей главы горсовета, а поздним вечером Виталий Боговин заявил о сложении полномочий. По результатам повторных выборов областной совет возглавила Елена Жук от «Слуги народа». Кроме того, депутаты успели создать 11 постоянных комиссий. Перерыв в сессии объявили почти в 3:00 ночи.
На следующем заседании первой сессии 29 декабря областной совет рассмотрел обращения депутатов, внес изменения в ряд существующих программ и принял областной бюджет на 2021 год. Однако депутаты так и не смогли присвоить ранги должностных лиц главе и заместителям главы областного совета. Также не было принято решение об условиях оплаты труда главы и его заместителей. Эти вопросы будут рассмотрены сегодня, 18 марта.
Кроме указанных вопросов депутаты рассмотрят еще около 130 проектов решений, среди которых внесение изменений в областную программу развития образования, программу развития культуры, программу развития лесного фонда, утверждение программы «Питьевая вода Запорожской области» на четыре года, проведение служебного расследования относительно директора областной инфекционки Владимира Шинкаренко, ряд обращений депутатов к ВРУ, Президенту, Кабмину, в том числе и касательно повышения тарифов, утверждение финансовых планов коммунальных предприятий области, создание открытой платформы «Экокрай» при облсовете, кадровые вопросы и многое другое.
11:17. Глава областного совета Елена Жук просит депутатов занимать места. Регистрация депутатов в зале - присутствуют 62 депутата.
11:19. Минута молчания в честь погибших в зоне ООС украинских военных.
11:20. Проходит награждение и присвоение званий запорожским деятелям культуры, искусства, образования, общественной деятельности, спорта, медицины, промышленности и других отраслей.
11:29. Елена Жук сообщает, что в Запорожском областном совете зарегистрированы следующие фракции: «За єднання» в количестве 9 депутатов, «Слуга народа» в количестве 15 депутатов, фракция ОПЗЖ в количестве 23 депутата. От Владимира Кюрчева поступило заявление о создании депутатской группы «За развитие Мелитопольского края» в составе: глава В. Кюрчев, заместители М. Маслов и П. Тимофеев.
11:34. Елена Жук напоминает об избранном 11 декабря 2020 года секретариате. Состав секретариата меняется в виду отсутствия одного из членов секретариата. За 55, решение принято.
11:35. Глава облсовета сообщает, что в повестку дня внесены 147 вопросов. Из повестки дня предлагается изключить несколько вопросов. Голосуют за основу, решение принято.
11:37. В повестку дня вносятся дополнительные вопросы о порядке оплаты труда заместителей главы облсовета Куценко и Фукса. Вопрос включают. Также голосуют о включении вопроса о кадровых изменениях в руководстве санатория «Глория».
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