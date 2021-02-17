Завхоза запорожской инфекционной больницы оставили под ночным домашним арестом. Фото. Видео

Лидия Шаповал, РепортерUA, фото автора 17 Фев 2021 - 16:12

Сегодня, 17 февраля, в Запорожском апелляционном суде состоялось заседание по делу завхоза областной инфекционной больницы Игоря Носова. Было рассмотрено ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщает корреспондент РепортерUA, перед началом заседания с журналистами пообщался директор областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко. Он отметил, что Игорь Носов - ответственный сотрудник и профессионал своего дела.

«Кроме добрых и благодарных слов я ничего другого не могу сказать об Игоре Викторовиче. Он заведующий хозяйством нашей больницы, специалист своего дела. Это действительно гражданин Украины, которым нужно гордиться. Я давно не встречал человека, который так ответственно относится к выполнению своих обязанностей. Мы настолько благодарны ему за то, что он днями и ночами самоотверженно работал во время пандемии и налаживал системы поставки медицинского кислорода больным в отделение интенсивной терапии и реанимации. Благодаря ему и врачам большая часть людей вылечилась. В нашей больнице менее 3% пациентов, которые проходили лечение, умерли. Все остальные благополучно выздоровели и выписались. Это для Украины, а особенно для нашей области, большое достижение. Трагедия, которая произошла в ночь на 4 февраля, могла случиться абсолютно в любом медицинском учреждении страны», - подчеркнул Владимир Шинкаренко.

Также Владимир Шинкаренко напомнил, что за преданность делу и образцовое выполнение должностных обязанностей во время пандемии врачей инфекционной больницы наградили орденами.

Во время заседания Игорь Носов заявил, что в ночь на 4 февраля в боксе произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Пламя удалось потушить огнетушителем, который был в исправном состоянии. 

Также коллегия судей заслушала ходатайство прокурора Хиврича, который просил изменить меру пресечения и поместить Игоря Носова под стражу.

В результате судьи приняли решение оставить без изменений постановление Орджоникидзевского районного суда. Таким образом Игорь Носов будет находиться под ночным домашним арестом.

Как сообщал РепортерUA ранее, пожар в инфекционной больнице произошел в ночь на 4 февраля. Тогда погибли четыре человека. 

4 февраля Запорожье посетил глава МОЗ Максим Степанов. Были озвучены основные версии трагедии.

Напомним, ответственного за противопожарную безопасность инфекционной больницы задержали 4 февраля. В этот же день ему сообщили о подозрении. Сотрудника Запорожской областной инфекционной больницы подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что 5 февраля Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения Игорю Носову в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 часов сроком на 60 дней.

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