Завхозу запорожской инфекционки избрали меру пресечения

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения завхозу запорожской областной инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 часов сроком на 60 дней.
Подозреваемый освобожден из-под стражи в зале суда.
Постановление следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, ответственного за противопожарную безопасность инфекционной больницы задержали вчера, 4 февраля. В этот же день ему сообщили о подозрении.
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