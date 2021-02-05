Завхозу запорожской инфекционки избрали меру пресечения

РепортерUA 05 Фев 2021 - 18:56

Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения завхозу запорожской областной инфекционной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 07:00 часов сроком на 60 дней.

Подозреваемый освобожден из-под стражи в зале суда.
Постановление следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ответственного за противопожарную безопасность инфекционной больницы задержали вчера, 4 февраля. В этот же день ему сообщили о подозрении.

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