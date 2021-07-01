Как ведутся работы на запорожских мостах. Видео

На днях в Запорожье мостостроители соединили пилон вантового моста с левым берегом Днепра. Секция, весом 685 тонн, соединила пилон с подходами к мосту со стороны Прибрежной магистрали.
Как сообщили в пресс-службе ЗОГА, сейчас в рамках программы Президента Украины «Большая стройка» строительные работы проводятся на четвертой, пятой, шестой и десятой сооружениях. На мостах происходит надвигающейся строений, установление временных опор, бетонирование проезда и работы по антикоррозионной защите.
Все работы продолжаются по определенному графику.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.