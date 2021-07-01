Как ведутся работы на запорожских мостах. Видео

РепортерUA 01 Июл 2021 - 11:28

На днях в Запорожье мостостроители соединили пилон вантового моста с левым берегом Днепра. Секция, весом 685 тонн, соединила пилон с подходами к мосту со стороны Прибрежной магистрали.

Как сообщили в пресс-службе ЗОГА, сейчас в рамках программы Президента Украины «Большая стройка» строительные работы проводятся на четвертой, пятой, шестой и десятой сооружениях. На мостах происходит надвигающейся строений, установление временных опор, бетонирование проезда и работы по антикоррозионной защите.

Все работы продолжаются по определенному графику.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...