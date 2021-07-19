Непогода повалила в Киеве около 150 деревьев. Видео

В Киеве непогода повалила около 150 деревьев. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
«К преодолению последствий ливня привлечены все службы города. Во время ливня в столице упали около 150 деревьев. В ликвидации последствий участвуют работники подразделения Киевской службы спасения, работники Киевзеленстроя, районных управлений зеленых насаждений, лесопарковых хозяйств и работники управляющих компаний», - написал Поворозник .
В Киеве все еще наблюдаются подтопления в разных районах - Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский. В связи с этим часть маршрутов общественного транспорта изменили. На части маршрутов работу транспорта восстановили согласно графику движения.
В то же время из-за повреждения асфальта в Подольском районе до сих пор не восстановили движение троллейбусы №24, №35 и автобусы №102, №72. В Деснянском районе из-за подтопления улицы продолжаются работы по восстановлению работы троллейбусов маршрутов №37, №37-А.
Наконец, последствия непогоды в метрополитене ликвидированы. Пострадавшие станции работают в обычном режиме.
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