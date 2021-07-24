Возле запорожской плотины продолжает гибнуть рыба. Видео

Вблизи плотины Днепровской ГЭС продолжает гибнуть рыба. Вероятно, рыба попала под винты турбин гидроэлектростанции. Еще часть рыбы, находится на дне реки и не попадает под учет, но при этом может нести угрозу загрязнения акватории Днепра. Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на Запорожский рыбоохранный патруль.
Напомним, 21-22 июля в нижнем бьефе Днепровской ГЭС зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов. Возможная причина - сброс толстолобика через турбины ГЭС, на что указывают механические повреждения туловища рыб (рубленые раны, в основном голов).
Как сообщили в пресс-службе рыбоохранного патруля, за двое суток зафиксирована гибель 1071 экземпляров толстолобика. Часть погибшей рыбы в потоке воды, генерируемой ГЭС, выпадает на дно и остается неучтенной. Рыба продолжает гибнуть с каждым включением турбин. ГЭС рыбозащитными устройствами не оборудована.
Статьей 17 Закона Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» предусмотрено осуществление мероприятий по сохранению благоприятных условий для существования водных биоресурсов только при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, техническом переоснащении и вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов. Нормы по сохранению водных биоресурсов при эксплуатации гидротехнических сооружений, в частности ГЭС, не предусмотрено.
Управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области обратилось в компетентные органы для обсуждения возможности оснащения Днепровской ГЭС эффективными рыбозащитными устройствами.
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