В Турции удалось предотвратить пожар на электростанции. Видео

В Турции удалось предотвратить от возгорания на угольной электростанции Кемеркей в провинции Мугла, сообщает Euractiv.
Как стало известно турецкие вертолеты и два пожарных самолета из Испании сбрасывали морскую воду на окружающие холмы и обгоревшие или горящие жилые дома вокруг станции. Рабочие копали траншеи вокруг станции, чтобы не допустить распространения огня.
По состоянию на утро четверга большая часть пламени погасла.
Накануне сообщалось, что распространяющийся под действием сильного ветра огонь достиг проволочного ограждения ТЭЦ. Персонал станции эвакуирован. С территории объекта вынесены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
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