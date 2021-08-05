В Запорожье на горевшей многоэтажке смонтируют временную крышу. Фото

РепортерUA 05 Авг 2021 - 13:49

Сегодня, 5 августа, в многоэтажке на улице Сержанта Медведева, где произошел пожар, планируют приступить к монтажу временной крыши, которая должна защитить здание от осадков. Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Запорожгаз» завершает обследование дома на повреждения газовых сетей. Подключить газоснабжение планируют 6 августа. Электроснабжение здания пока не восстановлено. «Запорожремсервис» все еще ищет повреждения электросетей.

Как стало известно, на проведение аварийного ремонта из бюджета города выделили 1 миллион гривен. На сессию вынесут вопрос об увеличении финансирования еще на 5 миллионов гривен. Ранее общую стоимость восстановления дома оценивали в 20 миллионов гривен. 

По оценкам «Научно-исследовательского института строительных конструкций» здание нуждается в бетонировании перекрытия крыши дома.

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