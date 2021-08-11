Стало известно, кто стал главой полиции Киева

РепортерUA 11 Авг 2021 - 14:12

Стало известно, кто стал главой полиции Киева. Им назначили Ивана Выговского. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Его уже представили коллективу киевской полиции, добавил он.

Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

Также он был главой полиции Полтавской области.

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