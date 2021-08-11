Стало известно, кто стал главой полиции Киева. Им назначили Ивана Выговского. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Его уже представили коллективу киевской полиции, добавил он.
Выговский Иван Михайлович родился в Житомирской области, 26 марта 1980 года.
Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.
С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
Также он был главой полиции Полтавской области.
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