Влад Яма приглашает запорожцев на танцы на «Радугу». Видео

РепортерUA, видео Влада Ямы 24 Авг 2021 - 17:54

Сегодня, 24 августа, на каскаде фонтанов «Радуга» с 15:00 продолжается празднование 30-летней годовщины провозглашения независимости Украины. Об этом сообщает РепортерUA.

Там будут работать выставка-продажа изделий народных мастеров, выставки книг, локация знакомства с культурой национальных сообществ Запорожского края, спортивная локация по греко-римской борьбе. Для детей будет работать Запорожский академический театр кукол и аниматоры.

Специальным гостем мероприятия будет звездный танцор Влад Яма. Он приглашает запорожцев посетить каскад фонтанов «Радуга» всей семьей, сделать фото в фотозоне фестиваля и опубликовать фото в Facebook с хештегом #люблюУкраїну30. Уже 26 августа по фото будут выбраны два победителя, которые получат призы.

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