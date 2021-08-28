В Запорожье задержали мужчину, который совершил несколько ДТП в попытках скрыться от полиции. Видео

РепортерUA, видео its_zp 28 Авг 2021 - 09:33

Фигурант, который официально находился в розыске за совершение квартирной кражи, пытался сбежать от полицейских на автомобиле «Fiat». Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на полицию.

Сначала мужчина на улице Рекордной столкнулся с припаркованным автомобилем «Фольксваген», далее он выехал на перекресток улицы Рекордной и Верхней и там врезался в автомобиль «ВАЗ 2104», который в свою очередь продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Тойота».

Разыскиваемого задержали и доставили в отдел полиции № 3. По результатам медицинского освидетельствования беглец находился в состоянии наркотического опьянения (в его крови обнаружен «метадон»). Завтра суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Водитель «ВАЗа» получил травмы и доставлен в больницу. Согласно результатам СМЭ будет принято решение о правовой квалификации события.

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