В Запорожье задержали мужчину, который совершил несколько ДТП в попытках скрыться от полиции. Видео

Фигурант, который официально находился в розыске за совершение квартирной кражи, пытался сбежать от полицейских на автомобиле «Fiat». Об этом сообщает РепортерUA со ссылкой на полицию.
Сначала мужчина на улице Рекордной столкнулся с припаркованным автомобилем «Фольксваген», далее он выехал на перекресток улицы Рекордной и Верхней и там врезался в автомобиль «ВАЗ 2104», который в свою очередь продолжил движение и столкнулся с автомобилем «Тойота».
Разыскиваемого задержали и доставили в отдел полиции № 3. По результатам медицинского освидетельствования беглец находился в состоянии наркотического опьянения (в его крови обнаружен «метадон»). Завтра суд рассмотрит ходатайство следователей об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Водитель «ВАЗа» получил травмы и доставлен в больницу. Согласно результатам СМЭ будет принято решение о правовой квалификации события.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.