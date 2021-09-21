В Запорожской области взорвался частный жилой дом: из-под завалов удалось вытащить хозяина. Фото

РепортерUA 21 Сен 2021 - 12:42

В Приморске полиция устанавливает причины взрыва двухэтажного частного дома. Помещение полностью разрушено. Из-под его обломков спасатели вытащили владельца дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 21 сентября около 11:00 в отделение полиции № 2 поступило сообщение о том, что в городе Приморск произошел взрыв двухэтажного дома. На месте происшествия из-под обломков разрушенного дома спасатели вытащили его владельца. Мужчине 1961 года рождения оказана медицинская помощь. Предварительно установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия.

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