В Запорожье разоблачили сеть порностудий. Фото

В Запорожье работники миграционной полиции разоблачили сеть порностудий. Администраторами незаконных заведений работали две местные жительницы. В нескольких студиях круглосуточно работало более 10 девушек. Они занимались созданием видео-трансляций в режиме реального времени за денежное вознаграждение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, женщины 1998 и 1995 годов рождения наладили функционирование так называемых «веб-студий» по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в сети Интернет за денежное вознаграждение. Над созданием видео-трансляций в режиме реального времени круглосуточно, в четыре смены, работали более 10 девушек. Результаты своей «творческой» деятельности модели выкладывали на специально созданных сайтах.
5 октября правоохранители провели обыски по местам жительства и работы фигурантов в городе Запорожье. В ходе проведения следственных действий работники полиции изъяли компьютерную технику, роутеры, веб-камеры, мобильные телефоны, секс-игрушки.
Все изъятое имущество направлено на исследование.
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