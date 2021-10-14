Владимир Зеленский принял присягу у военных лицеистов на запорожской Хортице. Фото

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины и церемонии принесения торжественной клятвы военного лицеиста, которые прошли на острове Хортица.
В частности, торжественную клятву приняли лицеисты Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Защитник», Криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой, Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии».
Президент отметил, что в 2014 году, когда началась российская агрессия и война на востоке Украины, тем, кто составляет сегодня клятву военного лицеиста, было семь-восемь лет.
«Вы учились во втором классе. Вы были совсем маленькими мальчиками, которые каждый вечер были прикованы к экранам телевизоров. Но не ради блокбастеров или мультфильмов. А в ожидании, как каждый из нас, новостей с востока нашей страны. Так, у многих из вас там был отец или старший брат, крестный отец, дядя, сосед. Но то, что вы сейчас стоите здесь, готовитесь составить клятву лицеиста, учиться и впоследствии стать офицерами и защитниками Украины, означает одно: в 2014-м, у экранов телевизоров, уже тогда, несмотря на то что вам было восемь лет, каждый из вас сделал выбор», - отметил он.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня видит перед собой не детей и школьников, а мужчин. И хотя им еще предстоит овладеть много нюансов военного дела, научиться отлично стрелять, драться, терпеть боль, уже сейчас у них есть главное - и мужество и сила, которую он видит в зоне боевых действий на востоке Украины, общаясь с защитниками нашей Родины, сообщает Офис Президента.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня они составляют клятву в уникальном месте - природном и историческом комплексе «Хортица», который имеет сакральное значение для каждого украинском.
«В течение многих веков истории Хортица была своеобразным форпостом в борьбе против различных врагов. Именно здесь зародился и ковался непобедимый дух казачества, который и в наше время помогает нам бороться с врагом. На традициях и ценностях украинского казачества сегодня воспитывается будущая элита национального украинского войска», - отметил президент.
Глава государства рассказал, что в Запорожье есть известный 700-летний дуб, у которого, по легенде, гетман Богдан Хмельницкий собирал войско, а славный кошевой атаман Иван Сирко с другими казаками писал письмо турецкому султану. Этот дуб за много лет пережил сильный ветер, который ломал его ветви, у него попадала молния, но он выдержал все и до сих пор стоит.
Президент Украины также вручил боевые знамена и присвоил почетные наименования воинских частей Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов.
В частности, 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Сичеславская». 54-й отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получил почетное наименование «имени гетмана Михаила Тишины».
101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени генерал-полковника Геннадия Воробьева». 138-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Днепровская». 164-я радиотехническая бригада Воздушных сил Вооруженных Сил Украины получила почетное наименование «Слободская». 91-му отдельному полку оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Ахтырский».
138-му центру специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины присвоено почетное наименование «имени князя Владимира Святославича». 1-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта получила почетное наименование «имени князя Льва». 11-й бригаде Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «имени Михаила Грушевского». 25-й бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «имени князя Аскольда». 2-й полк Национальной гвардии Украины получил почетное наименование «Шосткинский». 19-м полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Николаевский». 4-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование «имени генерал-хорунжего Владимира Сикевича».
Боевое знамя 132-го отдельного разведывательного батальона десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины получил командир батальона майор Василий Матиив. Боевое знамя 18-го отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины Президент вручил начальнику отряда капитану 1-го ранга Олег Шикше. Боевое знамя Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины получил начальник Департамента военной контрразведки генерал-майор Сергей Левченко.
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