Верховная Рада приняла бюджет-2022 в первом чтении

Верховная Рада на заседании в среду, 20 октября, 264 голосами приняла бюджет на 2022 год в первом чтении.
Кабмин должен подготовить проект закона о госбюджете-2022 год ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами и подать его на рассмотрение Рады в двухнедельный срок.
Парламент в бюджетных заключениях рекомендовал правительству ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта.
Также парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из госбюджета местным на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах - 1 млрд грн, а также – финансирование программы Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы в размере 1 млрд грн.
Еще 1,5 млрд грн предлагается предусмотреть в качестве субвенций местным громадам на покупку оборудования для пищеблоков в школах - 1,5 млрд грн.
При этом перед рассмотрением проекта бюджета Рада сняла с рассмотрения проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Документ был подан Кабмином вместе с проектом госбюджета на 2022 год.
В целом, рост реального ВВП ожидается на уровне 3,8%, инфляция составит 6,2%, средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.
Номинальный ВВП составит 5368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%.
Доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.
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