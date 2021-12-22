Бюджет, обращения и ряд программ: онлайн-репортаж 11-й сессии Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 22 декабря, стартовала 11-я сессия Запорожского горсовета. Планируется принять бюджет Запорожья на 2022 год и ряд бюджетных программ. Они касаются образования, медицины, социальной защиты, инфраструктуры и благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.
В основной повестке дня 60 проектов, а также 43 дополнительных.
11:00. Депутаты собираются в зале.
11:22. Регистрация. В зале - 49 депутатов из 64. Сессия открыта. Звучит гимн.
11:25. Объявляется минута молчания по погибшим бойцам в зоне ООС.
Отметим, что это последняя сессия в этом году.
И.о. мэра Анатолий Куртев сообщил об изменениях, которые произошли в составе депутатской фракции «Єднання». В связи с обретением полномочий депутата городского совета в состав фракции включили Сергея Брицина, главой фракции избран Геннадий Наумов.
11:32. Заслушивают отчет руководителей районных прокуратур.
11:51. Предлагается принять повестку дня за основу. За - 46. Принято.
Рассматривают дополнительные вопросы. И.о. мэра зачитывает каждый проект решения.
12:21. Утверждают в целом повестку дня сессии. Решение принято.
Создают рабочие органы сессии.
Представляется не менее 30 минут для оглашения депутатских запросов. Записались 8 депутатов.
13:00. Рассматривают проекты решений.
О Плане работы Запорожского городского совета на первое полугодие 2022 года. За - 52. Принято.
О внесении изменений в Программу «Дети Запорожья» на 2019-2021 годы, утвержденную решением городского совета от 19.12.2018 №31 (с изменениями). Голосуют в целом. За - 49. Принято.
О внесении изменений в Программы «Образование на 2019-2021 годы», «Профессиональное (профессионально-техническое) образование на 2019-2021 годы», «Оздоровление и отдых на 2019-2021 годы». Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 года». Голосуют за основу. За - 48. Голосуют в целом. За - 49. Принято.
13:10. О внесении изменений в Программу «Финансовая поддержка коммунального предприятия «Муниципальная телевизионная сеть» на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 51. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в Программу для обеспечения исполнения решений суда и связанных с ними взысканий на 2021-2023 годы. За - 53. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 25.03.2020 г. №38 «Об утверждении городской целевой программы «Реализация проектов по развитию городской инфраструктуры при поддержке Международной финансовой корпорации «IFC» на 2020-2022 годы». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 № 28 «Об утверждении городской программы «Культура Запорожья на 2019-2021 годы. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 21.12.2016 №30 «Об утверждении городской целевой программы «Безопасный город Запорожье». Голосуют в целом. За - 55. Принято.
О внесении изменений в решение городского совета от 23.04.2021 №68 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы по перевозке речным транспортом в садово-огородные общества жителей г. Запорожья. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
О внесении изменений в Программу «Финансирование мероприятий по дератизации открытых стаций и дезинсекции анофелогенных водохранилищ г.Запорожья на 2019 – 2021 годы». В целом. За - 54. Принято.
Следующий проект решения - О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 18.12.2020 №36 «Об утверждении Программы финансирования некоторых мер по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в городе Запорожье на 2021 год». Голосуют в целом. За - 53. Принято.
13:16. Рассматривают проект решения - О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 № 50 "Об утверждении Программы "Физическая культура и спорт на 2019-2021 годы", "Программы финансирования мероприятий по вопросам семьи и молодежи на 2019-2021 годы", " Городской программы поддержки одаренной молодежи г. Запорожье на 2019-2021 годы». Голосуют в целом. За - 53. Принято.
Проект решения О внесении изменений в Программу поддержки деятельности органов самоорганизации населения города Запорожья на 2020-2022 годы. Голосуют в целом. За - 52. Принято.
О внесении изменений в решение Запорожского городского совета от 18.12.2019 №37 «Об утверждении Программы развития системы предоставления административных услуг в г. Запорожье на 2020-2022 годы». Голосуют в целом. За - 54. Принято.
Проект решения - О внесении изменений в «Программу использования средств депутатского фонда в 2021 году». Голосуют за основу. Принято. Вносят правки.
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