В запорожской полиции предоставили официальную информацию об обстреле объектов

РепортерUA 24 Фев 2022 - 11:22

В Нацполиции Запорожской области предоставили официальную информацию об обстреле объектов.

В частности, обстреляна военная часть ПВО Близнецы (Запорожский район), без жертв. Также обстреляна в селе Берда Бердянского района военная часть ПВО, 1 убит и 5 ранены.

В городке Каменка-Днепровская поступило сообщение о взрыве.

«В Каменке-Днепровске на центральном рынке снаряд попал в магазин, поврежден газопровод и разрушены крыши трех ближних домов, пострадавших нет, пожар ликвидирован», - отметили в полиции.

В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок.

Вместе с тем, правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

Также просят всех гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

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