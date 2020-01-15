Путин обратился к ядерным державам

РепортерUA 15 Янв 2020 - 15:07

Президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны. Об этом он сказал, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

 

«Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», – сказал Путин.

По его словам, эти страны должны выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.

Путин подчеркнул, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. «Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю», - отметил президент РФ.

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