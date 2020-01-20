В Запорожской области двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты

В одном из частных домов в селе Лежино (Запорожская область) в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Происшествие случилось вчера, 19 января.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в полицию поступило сообщение о том, что на территории частного дома обнаружены трупы двух мужчин. На место происшествия выезжали руководство, следственно-оперативная группа отделения полиции, криминалистическая лаборатория и работники взрывотехнического управления.
Полицейские обнаружили труп хозяина дома 1981 года рождения и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями тела.
Работники полиции провели осмотр и изъяли металлические обломки корпуса гранаты «Ф-1», рычаг взрывателя и другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на проведение исследования в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
Правоохранители установили, что во время употребления спиртных напитков и, в результате неосторожного обращения с боеприпасом, произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией несчастный случай. Продолжается досудебное исследования.