Вирус в Китае: власти пригласили специалистов ВОЗ

Власти Китая пригласили специалистов из Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, где находится очаг вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом 22 января сообщил заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
«Мы намерены поддерживать международное сотрудничество и контакты (по вопросу распространения заболевания − ред.) и обеспечивать регулярное обнародование информации», − отметил чиновник.
Госкомитет по вопросам гигиены и здоровья намерен следить за тем, чтобы власти города Ухань ежедневно давали общественности информацию о распространении заболевания и мерах его профилактики и контроля.
«Мы по своей инициативе намерены усиливать коммуникацию по ситуации, касающийся вспышки заболевания, с ВОЗ, соответствующими странами, а также со специальными административными районами Гонконгом и Макао, а также с Тайванем, мы приглашаем специалистов ВОЗ, Гонконга, Макао и Тайваня в Ухань, чтобы на месте изучить ситуацию с распространением заболевания и предпринимаемыми мерами профилактики и контроля», − добавил Ли Бинь.