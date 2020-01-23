В Запорожье нашли мужчину, который сбросил собаку с моста: ему грозит до трех лет лишения свободы. Фото

Во вторник, 21 января, в Сети появилась информация о том, что в Запорожье неизвестный мужчина бросил собаку с моста на железнодорожный путь. В среду, 22 января, с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1979 года рождения.
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По факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 УКУ. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.
Мотив этого правонарушения устанавливается. Ведется проверка.