В Запорожье нашли мужчину, который сбросил собаку с моста: ему грозит до трех лет лишения свободы. Фото

РепортерUA, фото полиции 23 Янв 2020 - 11:26

Во вторник, 21 января, в Сети появилась информация о том, что в Запорожье неизвестный мужчина бросил собаку с моста на железнодорожный путь. В среду, 22 января, с соответствующим заявлением в Вознесеновское отделение полиции обратилась местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность правонарушителя. Им оказался мужчина 1979 года рождения.

По факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 УКУ. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

Мотив этого правонарушения устанавливается. Ведется проверка.

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