Зеленский и Путин провели телефонный разговор

РепортерUA 14 Фев 2020 - 15:50

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Офис президента.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

 
Отдельно главы государств акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в РФ.
 
Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
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