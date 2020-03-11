В Запорожье семье погибшей в «Дубовке» девочки горсовет выплатит 100 тысяч гривен

Управление социальной защиты Запорожского горсовета перечислит семье погибшей Ани Ждан 100 тысяч гривен материальной помощи. Решение исполкома опубликовано на сайте горсовета.
«Перечислить деньги в сумме 100800 гривен, где 100 000 — сумма для выплаты материальной помощи Ждану Александру Петровичу, а 800 гривен — сумма для оплаты банковских услуг», – говорится в документе.
Как сообщал РепортерUA ранее, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Полицейскими установлено, что девочка 2012 рождения отдыхала в парке вместе с родителями. Ребенок залез на деревянную скульптуру, которая упала на нее. Во время проведения первоочередных следственных действий работники полиции опросили свидетелей происшествия и работников парка отдыха. Кроме того, с места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку, а также документы, которые могут иметь значение для полного, всестороннего и объективного расследования.
«По данному факту возбуждены уголовные производства. В настоящее время полицией устанавливаются лица, вследствие небрежности которых произошла трагическое событие, решается вопрос о сообщение им о подозрении. Продолжается досудебное расследование», - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.
Напомним, что директор парка Олег Крамаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща» Олега Комаренко.