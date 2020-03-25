Депутаты в масках, без СМИ и общественности: онлайн-репортаж из зала Запорожского горсовета. Фото

Сегодня, 25 марта, впервые сессия Запорожского городского совета сотоится в закрытом режиме. Это значит, что в зале могут присутствовать только депутаты и сотрудники городского совета. Такие меры приняты в связи с карантином.
В основной повестке дня 14 проектов решений, также есть дополнительные вопросы, которые депутаты должны внести в основную повестку дня. На рассмотрение будут вынесены вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности города.
В частности, планируется внести изменения в программы здравоохранения, какими будут предусмотрено выделение средств на финансирование мер по предупреждению распространения коронавируса, лечение возможных больных в Запорожье. Средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекции, обеспечение работы больниц, которые будут задействованы в соответствующих мероприятиях.
11:03. Депутаты собираются в зале. Большинство из них пришли в защитных масках и обрабатывают руки антисептиком. Но некоторые воздержались от мер предосторожности.
11:20. В зал зашли секретарь городского совета Руслан Пидорич и мэр Владимир Буряк. На них защитных масок нет.
11:24. Депутаты заняли свои места. Регистрация. В зале - 46 депутатов из 64. Поступило предложение перерегистрироваться. В зале - 51 депутат из 64.
Сессия правомочна. Звучит гимн.
11:29. Вопросы № 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17 предлагается снять из основной повестки дня. Депутаты поддержали предложение.
Вносят в повестку дня дополнительные вопросы.