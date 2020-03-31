Запорожские кладбища в поминальные дни будут работать с соблюдением правил карантина

Как вы относитесь к вакцинации?

Положительно, каждый год делаю прививки

19%

Я против плановой вакцинации, а особенно детей

7%

Положительно, только планирую сделать

11%

Не думаю об этом

9%

Хорошо, но прививки делал(а) последний раз в детстве

41%

Негативно, не считаю, что прививки работают

14%

Всего голосов: 1091