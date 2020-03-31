Запорожские кладбища в поминальные дни будут работать с соблюдением правил карантина

В 2020 году у православных христиан праздник Пасхи выпадает на 19 апреля. Традиционно вторая неделя после Пасхи считается поминальной. В эти дни родственники проведывают могилы близких и приносят туда пасхальные угощения.
В этом году традиции может помешать карантин, введенный в регионе и по всей стране в связи с распространением коронавируса. 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всем областям вплоть до 24 апреля. И хотя пока что поминальная неделя не попадает в пределы карантина, исключать его продление до неопределенного времени не стоит.
Как сообщили РепортерUA сотрудники КП «Запорожская ритуальная служба», запорожские кладбища и сами службы работают в штатном режиме, с соблюдением карантинных норм. Кладбища на время карантина закрываться не будут.
В то же время, запорожцев просят воздержаться от посещения кладбищ на период карантина или соблюдать правила безопасности, установленные Министерством здравоохранения Украины в этих условиях.
Отметим, что транспортное сообщение в Запорожской области приостановлено на период ЧС. В частности, добраться из одного города области в другой (а, соответственно, и к отдаленным кладбищам) либо в пригород можно только с помощью собственного транспорта. Кроме того, существует возможность ограничения движения общественного транспорта в самом Запорожье, что также затруднит путь к кладбищам в разных районах города.
Запрет на перевозку в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках более 10 пассажиров за раз также затруднит передвижение. Поэтому следует правильно рассчитать время: поехать раньше поминальной недели, позже, или дождаться окончания карантина, чтобы обезопасить себя от заражения.
Следует также помнить, что с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых мероприятий, в которых участвует больше 10 человек. Разрешены только мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти. Отметим, что к ним не относятся поминальные обеды, поэтому от них следует отказаться, либо ограничить количество участвующих.
Поскольку в Запорожской области введен карантин и режим чрезвычайной ситуации, а не чрезвычайного положения, то соблюдение установленных норм полагается на население. В отдельных случаях, когда действия человека могут напрямую привести к распространению коронавируса (нарушение самоизоляции при заражении, побег из обсервации и прочее), виновник понесет административную ответственность. Штрафы, в зависимости от нарушения, стартуют от 17 тыс. грн.
Если все-таки существует необходимость посещения кладбищ в этот период, то следует помнить об основных мерах предосторожности:
- дезинфекция поверхностей;
- мытье рук и других открытых участков кожи (при отсутствии возможности - обработка кожи антисептиком);
- соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми в общественных местах.