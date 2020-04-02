Завтра состоится внеочередная сессия Запорожского облсовета

РепортерUA 02 Апр 2020 - 14:01

Завтра, 3 апреля, состоится пленарное заседание 36-й внеочередной сессии Запорожского областного совета седьмого созыва.

Начало - в 11:00.

Место проведения - сессионный зал Запорожского областного совета. Вход в сессионный зал - при наличии защитной маски.

Планируется, что на сессию внесут проект решения о секвестре бюджета. Предлагается  уменьшить финансирование на проектах реконструкции площади Фестивальной, на большинстве водопроводов по программе «Питьевая вода» и другие. В целом благодаря секвестру планируется высвободить от 120 до 130 млн грн, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку медицинских учреждений. 

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