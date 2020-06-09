Суд арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца

Американский суд в Миннеаполисе, штат Миннесота, арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда с правом внесения залога в один миллион долларов. Об этом сообщает Deutsche welle.
«Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания», - говорится в сообщении.
Это означает, что обвиняемого Дерека Шовина после внесения за него залога могут отпустить до заседания суда по делу Флойда.
В случае выхода под залог бывший полицейский не должен контактировать с членами семьи Флойда, не работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка, сдать оружие и не покидать пределы штата Миннесота.
Сообщается, что в понедельник состоялось первое судебное заседание, в котором Шовин участвовал посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание состоится 29 июня.
Нпомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао − в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.
После гибели мужчины во всем мире вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.