Суд арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца

РепортерUA 09 Июн 2020 - 09:24

Американский суд в Миннеаполисе, штат Миннесота, арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда с правом внесения залога в один миллион долларов. Об этом сообщает Deutsche welle

«Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания», - говорится в сообщении.

Это означает, что обвиняемого Дерека Шовина после внесения за него залога могут отпустить до заседания суда по делу Флойда.

В случае выхода под залог бывший полицейский не должен контактировать с членами семьи Флойда, не работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка, сдать оружие и не покидать пределы штата Миннесота.

Сообщается, что в понедельник состоялось первое судебное заседание, в котором Шовин участвовал посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание состоится 29 июня.

Нпомним, бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве второй степени, а его коллеги Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао − в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Им грозит до 40 лет тюрьмы.

После гибели мужчины во всем мире вспыхнули массовые протесты, перерастающие местами в беспорядки, вандализм и мародерство.

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