Реконструкция Правобережного пляжа: двух чиновников лишили должности, а подрядчику остановили выплаты

Также, отстранен на время проведения служебного расследования от занимаемой должности директор КП «Управления капитального строительства» городского совета Андрей Бушов.
«Прекращаются все платежи подрядчику, который выполнял реконструкцию Правобережного пляжа. По факту подъемник для инвалидов есть, но он не работает. Вместе с тем, профильные службы не проконтролировали процесс», - говорится в сообщении.
Как сообщал РепортерUA ранее, в 2019 году была завершена реконструкция левой части Правобережного пляжа. В результате она была полностью обновлена. Увеличена площадь пляжа, обустроен волнорез, заменен песок, построен пандус, установлены теневые навесы, раздевалки, спортивные тренажеры, медицинский пункт и т.д.
В начале июня Правобережный пляж открыли. Но от горожан начали поступать различные жалобы, в частности, подъемник для инвалидов-колясочников установлен, но он не работает.
Напомним, что все работы выполняла фирма ООО «Анстрой Лимитед». Изначальная стоимость подряда оценивалась по результатам тендера в 41,4 миллиона гривен. Левую часть пляжа отремонтировали ранее. За работы заплатили порядка 13 миллионов гривен.