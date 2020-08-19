Зеленский проверил выполнение ремонта трассы Васильевка-Бердянск. Фото

Сегодня, 19 августа, находясь с рабочей поездкой в Запорожье, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом ремонта на автодороге Н-30 Васильевка - Бердянск, определенной Программой «Большое строительство». Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.
Эта дорога является туристическим автомобильным маршрутом до курортов Приазовья, Бердянска, Приморска. Также по этой дороге осуществляется перевозка грузов в Бердянский морской торговый порт.
На сегодня на восстановленном участке автодороги Васильевка - Бердянск протяженностью более 48 км проведены работы по нанесению дорожной разметки. На автодороге курортного направления Н-30 Васильевка - Бердянск на участке км 7 + 000 - км 55 + 082, которая проходит по территории Васильевского и Токмакского районов, обеспечен проезд с новым покрытием.
Сейчас подходят к завершению работы по устройству съездов с автодороги и замены и установки дорожных знаков, установление нового металлического оцинкованного барьерного ограждения.
Протяженность всей автодороги национального значения Н-30 Васильевка-Бердянск составляет 136,3 км, в 2018 году Службой автодорог было отремонтировано 17,3 км. В текущем году планируется выполнить ремонт на четырех участках автодороги национального значения Н-30 Васильевка - Бердянск общей протяженностью 118,7 км.