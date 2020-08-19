Во время визита Зеленского в Запорожье презентовали Программу стратегии развития региона. Видео

Сегодня, 19 августа, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье была презентована Программа стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года. Об этом сообщает корреспондент РепортерUA.
Глава государства отметил, что сегодня из Запорожской области начинается ряд презентаций стратегий развития для каждого региона Украины. Их в течение года создавали эксперты, общественные деятели, управленцы и территориальные общины.
По словам Владимира Зеленского, Запорожье – уникальный, прекрасный регион, который имеет стальной характер.
«Речь и о несокрушимом казацком духе, и о металлургическом потенциале этого региона. Это энергетическое сердце нашей страны. Это невероятная природа – днепровские кручи и Азовское море. А самое важное – это земля очень умных, смелых и трудолюбивых людей», – отметил президент.
В свою очередь, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, представил Стратегию развития региона до 2027 года и отметил: Запорожье – это индустриальный, энергетический, историко-культурный центр Украины и регион с высококвалифицированными кадрами. В то же время основными проблемами, которые надо решать, вице-премьер назвал качество жизни, транспортную инфраструктуру и экологическую безопасность.
По его словам, программа развития региона предполагает фокусирование на таких направлениях, как производство двигателей и запчастей для вертолетов, изготовление генераторов, проводов и кабелей, эндопротезов. Также предполагается развитие логистических хабов, речных и морских портов, аэропортов, IТ-отрасли и создание дата-центров, курортно-рекреационных территорий Азовского побережья, историко-туристической инфраструктуры и альтернативной энергетики в степях Приазовья.
Во время выступления Михаил Федоров презентовал проект по электролизному производству водорода, в который инвестируют около 300 млн евро. Также сегодня был подписан меморандум между компанией ООО «Н2» и Укргидроэнерго на строительство завода.
Отдельно вице-премьер отметил необходимость развития малого и среднего бизнеса в области. Для этого в течение года в регионе построят несколько центров поддержки предпринимательства, где бесплатно, будут помогать и консультировать представителей бизнеса из Запорожья и области. Был презентован еще один проект — строительство Дата-центра, в которое инвестируют 700 млн.
Михаил Федоров отметил, что существует четыре важнейших перспективных проекта в регионе: достройка моста через Днепр, развитие историко-культурного комплекса Хортица, водоснабжение в Кирилловке, а также восстановления орошения и дренажа. Кроме того, следующими важными проектами должны стать развитие рекреации в области, в частности речь идет о Кирилловке и Бердянске.
«На эти проекты уже есть финансирование. Например, для окончания проекта достройки моста нужно 12 миллиардов, мы понимаем источники и как это будет финансироваться. Для развития Хортице необходимо 1,6 миллиарда ... для достройки водоснабжения в Кирилловке нужно почти один миллиард, и мы также понимаем, откуда будем брать деньги. По поводу орошения и дренажа в регионе, этот проект реально увеличит внутренний ВВП области», - рассказал он.
По словам вице-премьер-министра, проекты будут финансироваться из местного и областного бюджетов, из Государственного фонда регионального развития, также будут частные инвестиции, кредитные и донорские средства, создавать проекты государственно-частного партнерства.
Михаил Федоров также отметил, что в регионе строится и реконструируется восемь школ, пять детских садов, девять приемных отделений и 17 амбулаторий, четыре стадиона и два бассейна. Также сооружается автотранспортная магистраль через реку Днепр, а в Запорожье построили новый аэропорт.
После презентации президент Украины отметил необходимость демонстрировать обществу реальные шаги в реализации Стратегии развития.
«Мне кажется, все сказано, но вместо слов необходимые шаги. Надо создать такие условия, чтобы хотелось жить, чтобы не выезжали наши люди. Каждый уголок нашей страны - особенный», - подытожил Владимир Зеленский.
Отметим, что также в рамках визита в Запорожье Владимир Зеленский встретился с ветеранами боевых действий и посетил госпиталь для ветеранов войны. Прездент поручил ФГИУ и Кабмину проработать вопрос передачи корпусов госпиталя в собственность ЗОГА, чтобы медучреждение было обеспечено финансированием и продолжало оказывать помощь ветеранам.
Кроме того, глава государства ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильных дорогах международного значения М-18 Харьков - Ялта, осуществляемой в рамках Национальной программы «Большая стройка». Здесь планируется отремонтировать 122,9 км пути.
Владимиру Зеленскому рассказали, что с конца 2019-го и за 2020 год всего В Запорожской области построят более 500 км дорог.
«Это действительно прекрасный результат. Запорожье показывает один из лучших результатов в Украине. Спасибо за все это всем службам», - отметил президент.
В следующем году планируется ремонт еще одной международной трассы - М-14. После обновления Н-23 на участке Запорожье - Кривой Рог Укравтодор начнет активнее реставрировать дороги территориального значения. Первый такой автодорога - Т-0401, который соединяет два райцентра, в этом году уже обновляется.
Также глава государства ознакомился с ходом строительства автотранспортной магистрали через реку Днепр. Здесь ремонтные работы на мосту начались в апреле этого года, и, согласно плану, движение по одной полосе должны запустить уже в 2020-м. Завершить строительство планируют через два года. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в строительстве задействованы 350 работников.
Владимир Зеленский отметил, что строительство большого моста в Запорожье является не только важным символом для горожан. Реализовав этот приоритетный проект, местные власти смогут продемонстрировать способность работать на результат.
«Этот мост, как мы и говорили, мы начали строить. Согласно планам команды, с момента подписания контрактов понадобится два года. Я думаю, это быстро. Посмотрим. Хотим действительно его построить», - заявил глава государства.