На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв. Фото

РепортерUA, фото Думская 28 Авг 2020 - 09:09

В одесском микрорайоне Шкодова Гора прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. В жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия. Об этом сообщает издание Думская.

Местные жители говорят, что услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Вместе с тем, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.

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