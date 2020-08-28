На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв. Фото

В одесском микрорайоне Шкодова Гора прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. В жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия. Об этом сообщает издание Думская.
Местные жители говорят, что услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
Вместе с тем, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание сухой травы и мусора отдельными ячейками и помещения трансформаторной подстанции.