Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26

РепортерUA 26 Сен 2020 - 12:53

В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который вчера разбился в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров, передает Украина 24.

«Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель генштаба поручение уже начали выполнять», - сказал он.

Напомним, самолет рухнул вечером 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.

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