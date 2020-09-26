В субботу, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который вчера разбился в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров, передает Украина 24.
«Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель генштаба поручение уже начали выполнять», - сказал он.
Напомним, самолет рухнул вечером 25 сентября. На борту находились курсанты, а сам борт выполнял учебный полет. После крушения начался сильный пожар. Двух людей удалось госпитализировать - их состояние оценивают как тяжелое.