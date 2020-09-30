Онлайн-репортаж 53-й сессии Запорожского городского совета

Сегодня, 30 сентября, началась 53-я сессия Запорожского городского совета. Заседание пройдет с соблюдением карантинных ограничений.
Запланировано рассмотрение такие проектов решения: выделение средств на выплату заработной платы медикам, учителям, начало процедуры закупки 12 европейских трамваев и прочее.
11:12. Регистрация. В зале - 50 депутатов из 64.
Звучит гимн.
11:15. Городской голова Владимир Буряк докладывает об изменениях в составе фракции «Оппозиционный блок». Заявление о выходе из фракции подал Павел Михайлик.
Также поступило заявление от депутата Юрия Дорошенко о выходе из состава депутатской фракции «Оппозиционный блок».
11:18. Предлагается принять за основу повестку дня. За - 49. Принято.
Исключают из основной повестки дня вопросы: №№ 17, 18, 19, 20, 21 и 23.
Вносят в повестку дня дополнительные вопросы.
11:48. Предлагается вопросы с 1 по 7 из дополнительных рассмотреть вместе с вопросами основной повестки дня (перед вопросом № 9 основной повестки). Принято.
11:50. Голосуют за утверждение повестки дня в целом. За - 47.
Создают рабочие органы сессии.
12:00. Перерыв на 15 минут.
12:26. Регистрация. В зале - 52 депутата из 64.
Депутатам предоставляется не менее 30 минут для выступлений.
Бюджетная комиссия дала поручение главе департамента финансовой и бюджетной политики отчитаться о работе за 5 лет. Слово Ольге Вагис. Рассказывает о ситуации, которая была в городе и его финансах в 2016 году.
Депутат Виталий Рябцев просит Вагис назвать, с какими кредитами город был при приходе Буряка к власти и сейчас. Депутат Согорин спрашивает, почему Вагис отчет подготовила на русском языке. 1 млрд. 778 млн. грн. - сумма городского долга по состоянию на конец года, - озвучивает он.
Депутат Павел Михайлик говорит, что дефицит городского бюджета был, есть и будет. Говорит, что практика кредитов себя оправдала. Также просит дисциплинировать подрядчиков.
13:00. Мэр Владимир Буряк говорит, что есть недостатки в работе. Бюджет развития в этом году планировался в 2 млрд. грн., а по факту - 500 млн грн. Поэтому, приходится где-то что-то урезать, чтобы хватало на необходимое. Говорит, что город не получил ни копейки из госсубвенции на борьбу с коронавирусом.
13:15. Депутатам предоставляется время для выступлений.
Депутат Зинаида Гальчинская поднимает вопрос кронирования и сноса старых деревьев. Говорит, что работы не выполняются.
Депутат Вячеслав Зайцев поднимает тему тендеров в Департаменте культуры и туризма. Говорит, что в другом департаменте все тендеры выигрывает фирма, чей директор вообще не в курсе, что он директор - человек потерял паспорт и на него оформили фирму. А в департаменте культуры все тендеры выигрывают нужные люди.
Представитель департамента культуры отвечает, что в Информационном центре стоит принтер, которым могут пользоваться все желающие (объясняет обвинения, что один из участников тендера подал документы, распечатанные на технике департамента). Объясняет, как проводят тендеры и на что обращают внимание в первую очередь при проведении тендера.
Представителя депратамента образования просят предоставить информацию по поводу тендеров, которые выигрывает подозрительная фирма. Представитель департамента говорит, что идет расследование по этому вопросу.
13:35. К трибуне выходит депутат Виталий Тишечко. Комментирует доклад департамента финансов. Говорит, что он без единой цифры. «Создается впечатление, что он создавался на заказ, чтобы показать, как все было хорошо в последние годы».
Говорит, что сейчас проводит встречи с людьми, и они говорят, что никаких изменений в жизни не происходят. К примеру, благодаря лизингу набрали автобусов, но транспортное обеспечение отдаленных районов города не улучшилось. По его словам
Говорит, что перед сессией планировался небольшой митинг по поводу кредитной истории города, но людям отказали в проведении. Говорит, что ему они передали требование о досрочном сложении полномочий мэра Буряка. Говорит, что в следующем году городской долг составит уже более 3 млрд. грн. Также говорит, что все кредиты были взяты с нарушением законодательства.
Призывает мэра Владимира Буряка сразу уйти в отставку.
13:40. В свою очередь, городской голова Владимир Буряк спрашивает Виталия Тишечко, был ли он депутатом 4,5 года, голосовал ли он за бюджет и бюджетные программы? Уточняет, какая сейчас должность у Тишечко и какие его обязанности? Тишечко говорит, что он готов лично пообщаться с Буряком по поводу своей работы. Пригласил Буряка каждый понедельник на 9:00 на совещание к губернатору.
Депутат Дмитрий Серый. Цитирует из выступления Тишечко, что Днепру выделяют 5 млрд. грн на строительство нового аэропорта. Спрашивает, почему Днепру выделяют, а Запорожью - нет, и что для этого делает ОГА?
13:50. Депутат Владимир Москаленко просит не устраивать дебаты между кандидатами.
14:03. Депутат Виталий Рябцев благодарит Виталия Тишечко: «Золотые слова - под каждым словом можно подписаться. Но вот если Владимир Викторович Буряк меня не устраивает, я об этом всегда говорил. А вы, Виталий Викторович, тоже имеете отношение к бюджету, а сейчас переобуваетесь».
Обрящается к мэру по поводу надбавок по учителям. Мэр говорит, что ищут деньги.
«Думаю, что 28 октября мы еще соберем сессию - итогов выборов не будет. И я буду сидеть. Обниматься. Целоваться будем. Мы снимаем с других программ и перенаправляем на учителей, чтобы эта цифра дошла до 20%. Когда правительство или рада принимают решение об увеличении зарплаты, они говорят: «Возьмете у местных бюджетов». Вот мы и ищем», - заявил Буряк.