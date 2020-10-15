Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность

На Национальном земельном форуме во время рабочей поездки в Черниговскую область Владимир Зеленский подписал Указ № 449/2020 «О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений». На сайте президента Украины он пока опубликован не был. Документ предусматривает передачу земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность.
Земли - общинам
По словам Зеленского, этот шаг завершит реформу по децентрализации.
«Ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине, завершен. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность», - сказал он.
Так, 26 октября все новые общины получат земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для своего развития.
По словам президента, в целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли.
«Мы возвращаем земли людям. Из центра - на места. Это логично и справедливо. Важно, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности. И это - гарантия, что следующие поколения украинцев останутся хозяевами своей земли», - рассказал Владимир Зеленский.
Земельная реформа
Президент напомнил, что 28 лет в Украине велись разговоры о земельной реформе, но дело не доходило даже до обсуждения соответствующего законопроекта.
«Почему? Ответ, на мой взгляд, очень прост. Различные политики разных времен, старые политики создали ширму с якобы заботы о людях, якобы защиты украинской земли, которая якобы принадлежит гражданам. Но они не позволяли людям быть полноценными владельцами, то есть владеть, пользоваться и распоряжаться самостоятельно землей», - заявил Президент, отметив, что зато активно действовал «серый» рынок земли.
Глава государства заявил, что нынешняя власть обещала предоставить украинцам реальное право собственности на землю. И выполнила это обещание. Так, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель, который предусматривает предоставление права покупки земли только украинцам. Также законодательно установлены ограничения максимальной площади, которая может находиться в собственности одного лица, и льготные условия для украинских фермеров. 6 мая президент подписал закон о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, который наведет порядок во всех реестрах природных ресурсов Украины, а 22 июля - закон о пространственном планировании общин.
«Это важно для завершения децентрализации. Ведь именно общины лучше знают, как организовать свою жизнь: где должен быть садик, школа, коммунальные дороги, садовые насаждения и промышленные объекты», - отметил он.
Сколько земли у государства
Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщил, что в Украине больше нет 10 400 000 га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, как ранее утверждалось.
«Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что эта земля у государства», - отметил он.
Сейчас, по его словам, в государственной собственности находится лишь более 2 млн га земли, которые указом президента передаются в собственность общинам. После передачи земель ОТГ у государства остается всего 750 тыс. га в акте постоянного пользования (земли Академии наук, Минобороны, Пенитенциарной службы и т.д.), по которым сейчас осуществляется инвентаризация и присваиваются кадастровые номера с целью недопущения вывода в частную собственность.
«Мы выведем на публичную кадастровую карту и покажем каждого владельца украинской земли - сколько он платит налогов, а также у кого находятся недра государства, выведены через механизм бесплатной приватизации. Это украинская земля, она никуда не исчезла, и она имеет фамилию, имя и отчество владельца, и дату, когда ее из-за липовых приказов выводили в частную собственность», - добавил Роман Лещенко.
Льготы и система мониторинга
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что в рамках земельной реформы для украинских фермеров будут введены льготные условия для доступа к рынку земли. Фермеры могут выкупить земельные участки, предоставленные им в постоянное пользование, или в пожизненное наследуемое владение, или могут быть переоформлены в аренду с рассрочкой платежа до 10 лет. Такие фермеры смогут получить земельные участки по стоимости на уровне денежной оценки, без проведения земельных торгов.
«Кроме того, с целью систематизации и обобщения информации о владении, пользовании и распоряжении земельными участками Минэкономики работает над созданием системы мониторинга земельных отношений», - отметил Игорь Петрашко. Эта система покажет прозрачную информацию о состоянии в области земельных отношений для всех украинцев.
Кроме того, по его словам, Минэкономики ожидает принятия важных земельных законопроектов № 2194 и № 2195, которые должны ввести дерегуляции в сфере земельных отношений, минимизировать контакт гражданина с чиновником, ввести цифровую трансформацию Госгеокадастра и электронные аукционы.
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