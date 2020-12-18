Зеленский назначил председателя Запорожской ОГА: указ

РепортерUA 18 Дек 2020 - 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 577/2020 Глава государства подписал 18 декабря.

Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуру Александра Старуха на данную должность.

Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом «За заслуги» III степени.  Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах.

Другим указом глава государства уволил с должности Виталия Боговина.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...