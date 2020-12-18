Зеленский назначил председателя Запорожской ОГА: указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Старуха председателем Запорожской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 577/2020 Глава государства подписал 18 декабря.
Напомним, ранее Кабмин согласовал кандидатуру Александра Старуха на данную должность.
Справка. Александр Старух родился в 1973 году. В 1995 году окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях. Награжден орденом «За заслуги» III степени. Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах.
Другим указом глава государства уволил с должности Виталия Боговина.
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