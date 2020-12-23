Запорожские депутаты утвердили семь постоянных комиссий горсовета и их состав: список

Сегодня, 23 декабря, депутаты сформировали семь постоянных комиссий Запорожского городского совета, а также утвердили их председателей и членов.
Так, сформировано семь постоянных комиссий: по вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции; по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов; по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма; по вопросам жизнеобеспечения города и экологии, По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений; по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг; по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.
Отметим, что сегодня депутаты проголосовали за создание комиссии по вопросам жизнеобеспечения и экологии, но было поручено пересмотреть вопрос создания отдельной комиссии по экологии в феврале.
Далее публикуем список членов постоянных комиссий:
1. По вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции:
Серый Дмитрий Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»- председатель комиссии.
Члены комиссии:
Грицай Екатерина Юрьевна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Ильченко Сергей Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Пятницкий Андрей Васильевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Шаталова Людмила Марковна - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
2. По вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов:
Королев Олег Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»- председатель комиссии.
Члены комиссии:
Севальнева Надежда Александровна - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Белый Николай Иванович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Гордынский Виктор Георгиевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
Журавель Сергей Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа За - жизнь»;
Константинов Александр Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Мотренко Александр Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Нерянов Кирилл Юрьевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Никулин Сергей Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;
Огородник Людмила Дмитриевна - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Онищенко Александр Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Таран Роман Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Тишечко Виталий Владимирович - депутат городского совета от партии «Слуга народа».
3. По вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма:
Пенчук Инна Леонидовна - депутат городского совета от партии «Слуга народа» - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Власова Наталья Федоровна - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
Гончаренко Галина Анатольевна - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Дорошенко Екатерина Васильевна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Зайцев Вячеслав Алексеевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Курников Александр Викторович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Симаков Денис Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Скирта Александр Михайлович - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;
Полухин Владимир Федорович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
4. По вопросам жизнеобеспечения города и экологии:
Басов Алексей Юрьевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика» - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Дергачев Сергей Николаевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Кижнер Артур Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Кирьянов Роман Георгиевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Лобас Александр Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Мищенко Дмитрий Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Молчанов Михаил Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
Никифоров Алексей Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання».
5. По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений:
Полюсов Василий Вячеславович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Бурчак Игорь Васильевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Васильчук Геннадий Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Домбровский Олег Эдуардович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Кияница Александр Викторович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Коломоец Олег Александрович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Куртев Анатолий Валентинович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Мусийченко Евгений Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Пидорич Руслан Александрович - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
Прасол Михаил Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Согорин Андрей Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Тлеуш Виктор Махмутович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Филас Виктор Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».
Регина Харченко - депутат городского совета от партии «Слуга народа».
6. По вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг:
Гладкий Дмитрий Викторович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»; - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Зарва Валентин Михайлович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа За- жизнь»;
Кобзарюк Александр Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Шумейко Пелагея Андреевна - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».
Прозапас Валерий Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»
7. По вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
Кулеш Ирина Александровна - депутат городского совета от партии «Слуга народа» - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Бочарникова Инна Степановна - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Варванский Павел Андреевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Гордиенко Ольга Федоровна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Ивахненко Дмитрий Сергеевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
Лоцман Сергей Леонидович - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
Несмашный Виталий Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
Федоров Александр Сергеевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Яковлева Виталина Антоновна - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».
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