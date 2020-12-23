Запорожские депутаты утвердили семь постоянных комиссий горсовета и их состав: список

Инна Нарбут, РепортерUA 23 Дек 2020 - 17:15

Сегодня, 23 декабря, депутаты сформировали семь постоянных комиссий Запорожского городского совета, а также утвердили их председателей и членов.

Так, сформировано семь постоянных комиссий: по вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции; по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов; по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма; по вопросам жизнеобеспечения города и экологии, По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений; по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг; по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Отметим, что сегодня депутаты проголосовали за создание комиссии по вопросам жизнеобеспечения и экологии, но было поручено пересмотреть вопрос создания отдельной комиссии по экологии в феврале.

Далее публикуем список членов постоянных комиссий:

1. По вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции:

Серый Дмитрий Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»- председатель комиссии.

Члены комиссии:

Грицай Екатерина Юрьевна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Ильченко Сергей Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Пятницкий Андрей Васильевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Шаталова Людмила Марковна - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

2. По вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов:

Королев Олег Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»- председатель комиссии.

Члены комиссии:

Севальнева Надежда Александровна - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Белый Николай Иванович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Гордынский Виктор Георгиевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

Журавель Сергей Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа За - жизнь»;

Константинов Александр Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Мотренко Александр Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Нерянов Кирилл Юрьевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Никулин Сергей Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;

Огородник Людмила Дмитриевна - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Онищенко Александр Владимирович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Таран Роман Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Тишечко Виталий Владимирович - депутат городского совета от партии «Слуга народа».

3. По вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма:

Пенчук Инна Леонидовна - депутат городского совета от партии «Слуга народа» - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Власова Наталья Федоровна - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

Гончаренко Галина Анатольевна - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Дорошенко Екатерина Васильевна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Зайцев Вячеслав Алексеевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Курников Александр Викторович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Симаков Денис Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Скирта Александр Михайлович - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;

Полухин Владимир Федорович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

4. По вопросам жизнеобеспечения города и экологии:

Басов Алексей Юрьевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика» - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Дергачев Сергей Николаевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Кижнер Артур Олегович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Кирьянов Роман Георгиевич - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Лобас Александр Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Мищенко Дмитрий Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Молчанов Михаил Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

Никифоров Алексей Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання».

5. По вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений:

Полюсов Василий Вячеславович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Бурчак Игорь Васильевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Васильчук Геннадий Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Домбровский Олег Эдуардович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Кияница Александр Викторович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Коломоец Олег Александрович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Куртев Анатолий Валентинович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Мусийченко Евгений Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Пидорич Руслан Александрович - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

Прасол Михаил Викторович - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Согорин Андрей Анатольевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Тлеуш Виктор Махмутович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Филас Виктор Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».

Регина Харченко - депутат городского совета от партии «Слуга народа».

6. По вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли, услуг:

Гладкий Дмитрий Викторович - депутат городского совета от партии «Слуга народа»; - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Зарва Валентин Михайлович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа За- жизнь»;

Кобзарюк Александр Александрович - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Шумейко Пелагея Андреевна - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».

Прозапас Валерий Николаевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»

7. По вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Кулеш Ирина Александровна - депутат городского совета от партии «Слуга народа» - председатель комиссии.

Члены комиссии:

Бочарникова Инна Степановна - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Варванский Павел Андреевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Гордиенко Ольга Федоровна - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Ивахненко Дмитрий Сергеевич - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

Лоцман Сергей Леонидович - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

Несмашный Виталий Владимирович - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;

Федоров Александр Сергеевич - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Яковлева Виталина Антоновна - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».

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