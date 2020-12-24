Президент Зеленский прибыл в Запорожье с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Сообщается, что Зеленский ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в Запорожье.
Владимир Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы «Большое строительство» в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.
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