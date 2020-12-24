Президент Зеленский прибыл в Запорожье с рабочим визитом

РепортерUA 24 Дек 2020 - 12:49

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Запорожскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в Запорожье.

Владимир Зеленский также ознакомится с результатами и перспективами реализации программы «Большое строительство» в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Нужно ли ужесточать карантин?
Loading...