Депутаты приняли проект бюджета Запорожья на 2021 год: инфографика

Сегодня, 28 декабря, депутаты Запорожского горсовета утвердили проект бюджета на 2021 год. Документ поддержали 40 народных избранников.
Доходы бюджета составят 7,89 млрд грн, расходы — 7, 91 млрд грн. Возврат кредитов в бюджет городской территориальной общины планируется в размере 54 158 409 гривен, сумма предоставления кредитов из бюджета составит 54 268 470 гривен. Профицит бюджета заложен в размере 1 103 915 830 гривен, а дефицит - 1 129 580 095 гривен.
Таким образом, в проекте бюджета областного центра на следующий год заложен дефицит в размере 25 600 000 грн. Принимать бюджет планируют на ближайшей сессии городского совета, правда дата ее проведения пока неизвестна.
Напомним, бюджет Запорожья на 2020 год составлял 7 млрд. 465 млн гривен. Дефицит составлял 500 млн гривен.
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