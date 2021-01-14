В Запорожье продвигается строительство второй части балочного моста. Фото

РепортерUA, фото САД 14 Янв 2021 - 13:47

В Запорожье полным ходом продвигается строительство второй части балочного моста. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог.

Как сообщал РепортерUA ранее, 24 декабря было открыто движение по части нового моста через реку Старый Днепр - с Хортицкого района на остров Хортица. Это верховая часть балочного моста Автотранспортной магистрали.

Мостостроители приступили и к работам на низовой части. Сейчас на объекте полным ходом кипит работа. Работники подрядной организации ООО «ОНУР» начали работы по первому этапу укрупнения пролетного строения сооружения № 4.

Уже удалось смонтировать три главные балки, две нижние и одну верхнюю верхнюю ортотропную плиту металлоконструкции. По окончанию сбора пролетных строений, их установят на опоры моста путем надвижки с помощью гидравлического оборудования, как это делали и при строительстве верховой части балочного моста.

Также уже смонтировано 22 блока пролетного строения сооружения № 5 - это подход к балочному моста со стороны Хортицы.

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