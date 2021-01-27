В Запорожье создали отдельную комиссию по вопросам экологии

Сегодня, 27 января, в ходе очередной сессии Запорожского городского совета восьмого созыва депутаты проголосовали за создание комиссии по экологии и утвердили ее состав.
Как сообщал РепортерUA ранее, во время декабрьской сессии запорожские депутаты приняли решение о создании 7 постоянных депутатских комиссий. Вопросами экологии должна была заниматься комиссия по вопросам жизнедеятельности. Однако в ходе сессии было решено создать отдельную комиссию для рассмотрения экологических вопросов.
Предложение включить своих представителей в эту комиссию получили все шесть фракций, которые входят в состав Запорожского городского совета. Свои ответы по этому поводу предоставили партии «Єднання», «Слуга народа», «ОПЗЖ», «Новая политика».
Возглавит комиссию депутат фракции «Партии Владимира Буряка «Єднання» Надежда Севальнева. Сегодня на сессии свою кандидатуру в состав комиссии предложила и фракция «Партии Шария». Решение о ее включении в состав комиссии депутаты рассмотрят на следующей сессии. Партия «Европейская солидарность» предложений и ответов о включении представителя в экологическую комиссию на данный момент не подавала.
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