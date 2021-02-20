Зеленский почтил подвиг участников Революции Достоинства. Фото

В День памяти Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский почтил подвиг участников Революции Достоинства в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, Владимир Зеленский почтил память героев вместе с женой Еленой.
«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни», – заявил президент.
День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни". Этот день отмечается ежегодно 20 февраля.
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