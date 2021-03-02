Зеленского вакцинировали от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной компании AstraZeneca - в военном госпитале в Северодонецке. Об этом Глава государства написал у себя в Twitter.
«Получил прививку против COVID19. Сделал это на передовой с нашими солдатами как Верховный Главнокомандующий. Та самая Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена 1-й в Украину и полученная миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», - заявил Президент.
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