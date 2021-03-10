Появились подробности взрыва в бердянской многоэтажке. Фото

РепортерUA, фото ПРОБердянск 10 Мар 2021 - 20:33

В результате взрыва в одной из многоэтажек Бердянска погибли двое мужчин. Также сильно пострадала женщина, она сейчас находится в реанимации. 

Бывший муж пострадавшей утверждает, что эта жуткая трагедия произошла на почве ревности и злоупотребления спиртными напитками, передает ПРОБердянск.

Как сообщал РепортерUA ранее, взрыв прогремел сегодня, 10 марта, около 10:00 на седьмом этаже дома по ул. Волонтеров, 156. Предварительно известно, что взорвалась граната. Погибли двое мужчин 50 и 60 лет, пострадала 55-летняя женщина. 

Соседи утверждают, что виновником трагедии мог быть ее сожитель, ради которого она бросила мужа и ушла с работы.

«Таня работала у нас в приюте, я ее хорошо знала и переживала, – рассказывает председатель организации «Бердянская служба защиты животных» Валентина Мамай. – Я Танюшку предупреждала, говорила, чтобы не связывалась с таким человеком, как дядя Саша, который по соседству работал охранником в аэропорту. Он нашел одинокую женщину с квартирой. Я пророчила ей, если ты с ним связалась, то ты практически не жилец».

Соседи женщины рассказали, что накануне Татьяна и Александр поссорились, ругательства были слышны даже на лестничной площадке. Более того, бывший муж женщины Павел утверждает, что накануне трагедии она попросила его вернуться.

«Мы на время расстались, а вчера она позвонила и говорит, чтобы приходил домой, — вспоминает мужчина. – Я ей ответил, сначала разберись с сожителем, а сегодня узнал про такое…».

Среди погибших - брат женщины, который из-за болезни проживал с ней. 

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