Стали известны обстоятельства взрыва в многоэтажке Бердянска

Запорожские правоохранители установили обстоятельства взрыва в бердянской многоэтажке. Сожитель жительницы Бердянска поссорился с ее братом и выдернул предохранитель гранаты «РГД-5». В результате взрыва мужчины погибли, а женщина получила тяжелые телесные повреждения.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, взрыв произошел 10 марта в квартире по улице Волонтеров. На место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа, руководство областного управления полиции и Бердянского РОП, специалисты взрывотехники, сотрудники государственной службы чрезвычайных ситуаций, эксперты-криминалисты. Во время осмотра места происшествия, взрывотехники установили, что в квартире на седьмом этаже произошел взрыв гранаты «РГД-5».
«В настоящее время установлено, что в квартире между 63-летним сожителем хозяйки и ее 49-летним братом внезапно возникла ссора. Старший из мужчин достал гранату «РГД-5» и выдернул предохранитель. В результате взрыва оба погибли на месте. Женщина, которая в этот момент также находилась в помещении, получила множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии пострадавшую 1966 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение Бердянской городской больницы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.1, п.5 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначен ряд экспертных исследований. Досудебное расследование продолжается.