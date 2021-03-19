О санкциях, карантине и экономическом паспорте: Зеленский записал обращение к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение о последних решениях СНБО и усилении карантина в отдельных регионах. Видео опубликовано на сайте ОП.
О санкциях
«Мы продолжаем восстанавливать справедливость там, где кто-то считал, что его персональные финансовые аппетиты могут быть сильнее интересов государства и народа Украины, а его собственные карманы важнее государственной казны. На основе предложений, внесенных Службой безопасности Украины, применены персональные экономические санкции, включая блокировку активов, ограничения торговых операций и транзита ресурсов, а также аннулирования и остановки лицензий и специальных разрешений на пользование и добычу недр Украины в отношении 19 компаний, которые, по мнению правоохранителей, получили эти лицензии по заниженной цене, причинив государству крупный ущерб. И которые, по мнению спецслужб, вероятно, связаны с гражданином государства-агрессора», - заявил президент.
Зеленский заявил, что вскоре будет предложен механизм для воплощения в жизнь экономического паспорта украинца. Так, все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке, и после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими для получения высшего образования в Украине.
Усиление карантина
«Отдельно скажу несколько слов о вопросах, которые сегодня не обсуждались на СНБО, но также касаются безопасности украинцев. Безопасности их здоровья, безопасности их благосостояния и экономики. Сегодня в некоторых регионах, согласно своим полномочиям, местные власти решением комиссии по ТЭБ и ЧС вводят усиленный карантин. В то же время, по моему убеждению, все эти меры не могут вводиться ними в формате «запрет есть, поддержки нет», или по принципу «денег нет, но вы держитесь».
В январе этого года, параллельно с введением локдауна в Украине, по моему поручению правительство подготовило широкий комплекс поддержки: это прямая финансовая помощь людям и бизнеса, помощь на детей, компенсация по частичной безработице, налоговые каникулы и ряд других стимулов. Логично, что о различных формах поддержки, вводя локдаун на местах, должны подумать и местные власти. Но вместе с усилением карантина разработать комплекс мер для поддержки.
Я жду от местной власти соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины. Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит сто процентов, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое».