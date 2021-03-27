Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого

РепортерUA 27 Мар 2021 - 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда Украины. Соответствующий указ был подписан 27 марта.

«Отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжают выполнять свои полномочия, создающие угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина», - говорится в указе, подписанном Зеленским.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский отстранил главу КСУ от должности ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса. А 26 февраля президент повторно отстранил главу КСУ еще на месяц.

В свою очередь КСУ признал указ Зеленского превышением полномочий. Судьи пришли к выводу, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои служебные обязанности. Тем не менее, в здание суда его не пускают. Позже в КСУ заявили, что Тупицкий продолжает работать, хоть и дистанционно.

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