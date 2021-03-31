Фоторепортаж: в здании Запорожского горсовета ищут взрывчатку

РепортерUA 31 Мар 2021 - 12:31

Сегодня, 31 марта, в работе 5-й сессии Запорожского горсовета объявили перерыв на неопределенное время из-за сообщения о минировании здания.

По информации секретаря горсовета Геннадия Наумова, поступил звонок о минировании здания. Аноним выдвинул условие – рассмотрение петиции по поводу запрета партий «ОПЗЖ» и «Партии Шария».  Мэр города Владимир Буряк объявил перерыв и попросил всех покинуь здание.

На данный момент специалисты проводят осмотр территории.

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