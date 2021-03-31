Во время сессии сообщили о заминировании здания Запорожского горсовета

Сегодня, 31 марта, во время 5-й сессии Запорожского горсовета поступило сообщение о том, что здание мэрии заминировано. Аноним таким образом требует от горсовета проголосовать за запрет ОПЗЖ и Партии Шария. Об этом во время заседания сообщил городской голова Владимир Буряк.
Всех присутствующих попросили покинуть здание горсовета. В работе сессии объявлен перерыв на неопределенный срок. О продолжении заседания будут оповещены главы фракций.
К горсовету приехали полиция, пожарные, взрывотехники и кинологи для поиска взрывоопасных предметов.
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