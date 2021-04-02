Момент поджога авто в Мелитополе попал на видео

РепортерUA 02 Апр 2021 - 10:26

В Мелитополе появилось видео момента поджога автомобиля KIA. Инцидент произошел 2 апреля около часа ночи во дворе многоэтажки на улице Шмидта.

 

Напомним, бойцы пожарно-спасательной части прибыли вовремя, спасти автомобиль не удалось, он выгорел полностью. По предположительным данным это был умышленный поджог. Очевидцы пожара опубликовали видео с места происшествия, передает МВ.

На видео отчетливо видно, как двое неизвестных мужчин в капюшонах бросили в автомобиль легковоспламеняющееся вещество и подожгли. Кроме того, вспышка пламени перекинулась на ногу одного из поджигателей, когда тот убегал с места.

В результате, пострадали и соседние припаркованные автомобили. Причину и личности поджигателей установит следствие.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...